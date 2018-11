FBI arrestó a Alejandro Andrade y confiscó todas sus propiedades

EEUU.- De acuerdo a los Medios de comunicación Miami, en Florida, Estados Unidos, el extesorero Nacional venezolano entre 2007 y 2009, teniente (Ej.) Alejandro Andrade (alias teniente chapita, apodo que le colocaron debido a que el difunto Hugo Chávez le sacó un ojo jugando “chapitas” cuando estában en la cárcel), fue detenido por el FBI y acusado de incumplir los acuerdos con esa institución para ser testigo protegido en el país norteamericano.

TESTIGO PROTEGIDO:

Un testigo protegido en la justicia norteamericana es un delincuente convicto y confeso que no tiene más salida que aceptar los hechos de los que se le acusa y si su delito es de hampa organizada la fiscalía se vale de hacer un trato con ellos, para capturar al resto de la red delincuencial, en esta oportunidad este hampón, se declaró culpable y aceptó el trato con la fiscalía de acuerdo a las informaciones liberadas a la prensa.

Sucede que el susodicho violó dicho acuerdo, pués continuó haciendo negocios oscuros con la red de corrupción a la cuál pertenece.

ANTECEDENTES:

Andrade desempeñó diversos cargos en el Gobierno de Hugo Chávez, entre ellos presidente del Fondo Único Social (2001), donde ya enfrentó denuncias de corrupción; y entre 2007 y 2010 figuró en cuatro cargos de altísima relevancia: tesorero Nacional, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y viceministro de Gestión Financiera, además de presidente de Banfoandes.

En 2010 salió del gobierno por desavenencias con Jorge Giordani, ministro de Planificación, y desde ese momento residió en EEUU en una lujosa zona del sur de Florida. En 2013 pasó a ser cooperante del Gobierno de EEUU, según Poderopedia. En 2017 fue acusado de “mentir o esconder información” a las autoridades de Estados Unidos, que le quitaron la protección.

Los cargos que se le imputan a Andrade, a quien le fueron allanadas sus propiedades en Florida, se conocerán hoy.

