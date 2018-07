Fechas y Montos de Aumentos de Salario Mínimo y Bono Alimentación en Venezuela

En esta tabla estaremos actualizando los aumentos de salario mínimo en Venezuela futuros y el histórico que recopilemos, información importante para muchas gestiones y trámites.

FECHA SALARIO BASICO BONO ALIMENTACIÓN TOTAL AL CAMBIO OFICIAL ene-17 40.638,00 63.720,00 104.358,00 mar-17 40.638,00 108.000,00 148.638,00 may-17 65.021,00 135.000,00 200.021,00 jul-17 97.531,00 153.000,00 250.531,00 sep-17 136.544,00 189.000,00 325.544,00 nov-17 177.507,00 279.000,00 456.507,00 ene-18 248.510,00 549.000,00 797.510,00 mar-18 392.646,00 91.500,00 484.146,00 may-18 1.000.000,00 1.555.500,00 2.555.500,00 jun-18 3.000.000,00 2.196.000,00 5.196.000,00

