@Fedenaga llama a los productores a sumarse al compromiso de erradicar la Fiebre Aftosa

En un comunicado difundido desde su cuenta twitter oficial, el gremio ganadero alertó sobre el uso de vacunas vencidas, las cuales no deben ser administradas a los vacunos, a continuación el comunicado:

01-10-2019

COMUNICADO

La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, hace del conocimiento de los productores agropecuarios, que en el mercado nacional se está ofreciendo la vacuna AFTOBOV lote 001/17, la cual se encuentra vencida desde el mes de enero de 2.019, y aunque se encuentra debidamente autorizada para su uso según memorándum del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) del día 25 de septiembre del año en curso, y que por supuesto tendrá validez para obtener el certificado de vacunación, según la opinión de nuestros expertos este biológico posiblemente no cuente con la potencia requerida para garantizar la adecuada protección de nuestros rebaños. En este sentido exhortamos a nuestros agremiados a usar en la venidera campaña de vacunación que dará inicio el día 1 de octubre, vacunas vigentes y debidamente autorizadas por la autoridad competente en la materia como es el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).

Invitamos a todos los productores agropecuarios a sumarse con el mayor entusiasmo y masivamente al compromiso de erradicar el virus de la fiebre aftosa de nuestro país.

Por otra parte solicitamos al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), ordene el retiro del mercado la citada vacuna AFTOBOV lote 001/17, y su debida destrucción toda vez que dicho biológico no ofrece las garantías de potencia y efectividad necesaria para enfrentar el desafío de liberar a nuestro país del virus de la Fiebre Aftosa.

En Caracas, 01 de Octubre de 2019.-

