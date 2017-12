19 fiscales con competencia nacional se encuentran desplegados en la ciudad de Caracas y en los estados Zulia, Lara, Carabobo y Amazonas con el objetivo de tramitar medidas ante los tribunales de la causa.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este sábado que luego de reuniones realizadas por la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Victimas, el Ministerio Publico (MP) ha designado 19 fiscales con competencia nacional para otorgar medidas judiciales a favor de 69 ciudadanos que se encuentran presos luego de participar en protestas de la oposición a principios de este año y en el año 2014.

A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que los fiscales se encuentran desplegados en la ciudad de Caracas y en los estados Zulia, Lara, Carabobo y Amazonas con el objetivo de tramitar las medidas ante los tribunales de la causa.

Igualmente, señaló que la Comisión de la Verdad seguirá revisando los casos vinculados a detenidos durante esos episidos de protestas.

“La Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación a las Víctimas continuará su labor de revisar todos los casos a que haya lugar, vinculados a la violencia política que sacudió a Venezuela en aras de alcanzar la reconciliación y la concordia nacional”, escribió Saab en la popular red social.

Fiscalía informó que liberará a 69 ciudadanos detenidos durante protestas was last modified: by

Loading...

Fiscalía informó que liberará a 69 ciudadanos detenidos durante protestas

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):