FLORIDA: Al menos 20 heridos por explosión en centro comercial, FOTOS y VIDEOS

Una potente explosión causó entre 15 y 20 heridos el sábado en un centro comercial de Plantation, una ciudad del sur del estado estadounidense de Florida, informaron los bomberos, que continuaban sus operaciones de búsqueda.

Dos heridos están en grave estado, dijo Joel Gordon, jefe adjunto de los bomberos de Plantation, una localidad ubicada a unos 50 km al norte de Miami.

La explosión provocó daños en particular en un gimnasio, en cuyo interior había varias personas, señaló.

«En este momento puedo decir que nadie resultó muerto», subrayó. «Podría haber sido mucho peor».

Gordon se negó a confirmar si la explosión fue causada por un escape de gas. Los bomberos habían dado cuenta más temprano, en un tuit, de una «explosión de gas».

⚠️ #Entérate ⚠️ Varias personas resultaron heridas tras la explosión de gas en un gimnasio L.A. Fitness en Plantation, #Florida #EEUU Te contamos los detalles 👉 https://t.co/5abDBZf9hd pic.twitter.com/5SVVBjbzwv — jovenEshacerpolíticaTV (@JEPNewsTV) July 6, 2019



«Constatamos escapes de gas al llegar (…) pero no puedo confirmar que esta sea la causa» del desastre, puntualizó.

El canal local WPLG mostró una vista aérea del techo de un gran edificio parcialmente destruido y de cristales rotos. El estacionamiento estaba cubierto de escombros.

Personal de rescate seguía trabajando en las primeras horas de la tarde en el área, que fue acordonada por la Policía.

«Creo que encontramos a todo el mundo», tras datos iniciales sobre personas desaparecidas, «pero la búsqueda continúa», indicó Gordon.

Explosión en Plantation, Florida 🇺🇸 pic.twitter.com/056m0HxwwL — Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) July 6, 2019

Explosión fuga de gas en C.C. The Fountains #Plantation, #Florida:

-15 a 20 heridos, 2 graves

-Investigan causas

-Un restaurante que estaba vacío quedó destruido

-No hay víctimas mortales, por ahora

-Carros estacionados y varios comercios, como LA Fitness, resultaron afectados pic.twitter.com/UV2vpIVDCV — Judy Mora (@Ju_MoraSer) July 6, 2019

🎥 Explosión de gas en #Plantation, Florida deja al menos 21 heridos, dos de ellos con heridas serias, según @PlantationPD. Más detalles 👉 https://t.co/iTwhjAUFpU pic.twitter.com/d3tUNfu8YX — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 6, 2019

Explosión de gas en centro comercial en ciudad de Plantation, Florida, deja al menos 20 lesionados y graves daños en la estructura. Se desconocen causas. Tras estallido, algunos escombros fueron lanzados hasta 100 metros del lugar. Plantation está al occidente de Fort Lauderdale pic.twitter.com/qbyeNdAskP — TCS Noticias (@tcsnoticias) July 6, 2019

