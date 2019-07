Florida: Encuentran al menos a 10 caimanes devorando el cadáver de un niño

FLORIDA, EEUU.- Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado este jueves en un lago de Florida (EE.UU.), después de que una pareja viera a 10 caimanes devorándolo.

Según informa New York Post, Otis Crawford, de 57 años, y Patricia Kays, de 60, de la ciudad de San Petersburgo, salieron a desayunar al Lago Maggiore cuando se toparon con la espeluznante escena.

«Era difícil saber si era una persona o un animal», dijo Crawford al periódico Tampa Bay Times. «Salí del auto para asegurarme de que estaba viendo lo que estaba viendo».

De acuerdo con el hombre, los caimanes arrastraron el cuerpo desde los manglares hasta el lago y comenzaron a comérselo. «Vi a un caimán sacar un trozo [del cuerpo], tirarlo al aire, atraparlo y comérselo», dijo Kays. «Tuve que volver al coche después de eso. No pude ver más», agregó.

La pareja le contó todo lo que vio a un trabajador de una ciudad cercana, quien luego llamó a la Policía.

Adolescente desaparecido

La portavoz de la Policía de San Petersburgo, Yolanda Fernández, por su parte, ha reportado que al llegar al lugar los agentes «no pudieron decir nada al respecto, ni género ni raza», ya que los restos estaban demasiado descompuestos.

No obstante, este viernes, la Policía pudo identificar a la víctima como Jarvis Deliford, de 16 años, usando huellas dactilares. Todavía no está claro si el adolescente murió en el lago.

Según el teniente Matthew Furse, Deliford desapareció el 29 de junio, el día en que abandonó un centro de detención juvenil en Clearwater, donde fue enviado por violar su libertad condicional relacionada con un arresto por robo anterior.

Las fuerzas del orden aún no han determinado la causa de la muerte del joven. Los detectives aún esperan un informe oficial de la autopsia, que podría tomar entre seis y ocho semanas.

