FMI aclara que no ha aportado fondos para Venezuela

Caracas.- El Fondo Monetario Internacional dice que no ha aportado recursos de manera anónima destinados a la ayuda humanitaria que alivie la crisis humanitaria en Venezuela.

Un vocero de ese organismo dijo el jueves a The Associated Press que “el FMI no ha tenido discusiones sobre asistencia financiera a Venezuela. El Fondo no otorga crédito anónimamente”.

El FMI fijó su posición después de que la oposición venezolana anunciara la recaudación de más de 100 millones de dólares, incluyendo 30 millones provenientes de organismos multilaterales que solicitaron el anonimato.

Organismos financieros internacionales con sede en Washington no suelen aportar fondos de manera anónima porque deben rendir cuentas a sus estados miembros.

