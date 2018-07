FONPRES-CIV: Altos costos afectan severamente prestación de servicios de salud a gremio de Ingenieros

El gremio de Ingenieros, Arquitectos y profesionales afines se ha visto seriamente afectado en la prestación de sus servicios de salud, debido a los altos costos de las pólizas ofrecidas por las compañías de seguros, que son prácticamente inalcanzables para un alto número de colegas, informó el presidente del Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, (FONPRES-CIV), Ing. Kenic Navarro.

Refirió que anteriormente se podía optar por tener servicios de salud contratados mediante estas pólizas con acceso a planes especiales, importantes rendimientos económicos y mejor acceso para la obtención de beneficios.

-Pero -dijo- ahora todo esto se ha hecho prácticamente imposible. Utilizamos el sistema de pólizas para la prestación de los servicios de salud con la finalidad de tener acceso a los centros hospitalarios privados, y recibir un servicio eficiente, porque es conocido que en el sector público esta función se encuentra convertida en un verdadero desastre. La grave situación que en materia de salud tiene el gobierno, ratifica una vez más la errada política que en esta área se les ha brindado a los venezolanos.

-Por otra parte, -prosiguió diciendo el Ing. Kenic Navarro- el sector médico privado también atraviesa una severa crisis de dotación de equipos e insumos, y sus servicios no son los más deseables. Vemos cómo la atención en numerosas clínicas ha decaído considerablemente. Esto nos afecta, y manifestamos inconformidad elevando nuestra protesta.

“También los reportes que nos hacen llegar las compañías de seguros con las cuales mantenemos convenios, revelan una alarmante aparición de enfermedades que desde hace años fueron erradicadas en el país, y aparecen nuevamente, como uno de los factores cuyas patologías son del más alto índice de recurrencia, y esto afecta severamente la siniestralidad de la póliza”.

Destacó el Ing. Kenic Navarro que “ha habido una merma considerable de colegas que puedan acceder a nuestros planes de salud, y las severas dificultades que se presentan, afectan la protección que se les pueda brindar a nuestros agremiados y sus respectivas familias. Ante esta eventualidad les queda la opción de procurar servicios que el Colegio de Ingenieros de Venezuela les ofrece con el plan de la solvencia, que consiste en consultas médicas gratuitas, exámenes de laboratorio, y otros.

