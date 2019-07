Caracas,- El Foro Penal, bajo la vocería de su director, abogado, Alfredo Romero, denunció este viernes en rueda de prensa en Caracas, que los policías que agredieron a Rufo Chacón no han sido trasladados al centro de reclusión asignado.

Romero argumenta que esa situación de no traslado es contraria a la medida establecida por el Tribunal.

«No hay ninguna orden del tribunal que haya establecido que ellos sean resguardados en la misma policía para la que trabajaban, esa comandancia que actuaba en complicidad, por ordenes policiales, y del Estado, en la represión en la que agredieron de manera muy grave a Rufo Chacón», manifestó Romero.

El pasado 6 de julio, el Ministerio Publico (MP) imputó a los funcionarios de la Policía de Táchira, Javier Useche Blanco y Henry Hernández, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel.

El Tribunal cuarto de primera instancia en función de control del Táchira dictó medida privativa de libertad contra ambos funcionarios policiales y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente.

Se espera que en los próximos días, las autoridades acaten las ordenes de traslado establecidas por el tribunal.

FORO PENAL: AGRESORES DE RUFO CHACÓN NO ESTÁN PRESOS was last modified: by

En : Noticias Nacionales