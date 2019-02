Foro Penal contabilizó hasta la fecha 989 presos políticos en Venezuela

Caracas.- Alfredo Romero, director del Foro Penal, informó en una rueda de prensa que ocurrieron 1.069 detenciones arbitrarias a protestantes desde el 21 al 31 de enero, de las cuales 132 son mujeres y 137 menores de edad. Señaló que la mayoría de estas personas son de escasos recursos.

De este grupo de detenidos se mantienen 723, y sumando los presos políticos anteriores a esta fecha, se obtiene un total de 989 presos políticos actualmente. Esta lista fue enviada a las diferentes instancias internacionales para verificación y certificación y las denuncias respectivas, por lo cual se espera decisiones relacionadas con estas denuncias en instancias como la ONU y la OEA. Romero destacó el tema de las desapariciones forzosas a corto y largo plazo, señalando que desde enero se han registrado 15 personas desaparecidas en relación con casos políticos. De estas, cinco son familiares del sargento Solano (se presume que lo buscan por participar en el alzamiento de cotiza el 21 de enero). Según dijo el director de la ONG, cuatro mujeres del grupo familiar del castrense, que estuvieron desaparecidas el 21 y 22 de enero, fueron torturadas y agredidas sexualmente para que confesaran sobre el paradero del sargento. Todavía se encuentra desaparecido uno de los familiares. Acotó Romero que se llevó la denuncia al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y que próximamente se publicará un reporte que contendrá toda la información sobre los casos de las desapariciones forzosas.

