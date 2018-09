Foro Penal denunció detención de un Bombero por comparar al presidente con un burro

Un bombero venezolano fue detenido tras comparar al presidente Nicolás Maduro con un burro, al que grabó mientras una mujer lo paseaba por una estación del estado de Mérida (oeste), denunció este viernes una ONG de derechos humanos.

“Ricardo Prieto (…) fue detenido ayer por DGCIM (contrainteligencia militar). Aparentemente la causa de la detención: video que se difundió en las redes donde aparece un burro, al que llaman ‘presidente Maduro'”, señaló en Twitter Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

En la grabación se ve a una mujer vestida de bombero llevando a un burro con una correa al interior de una estación de bomberos.

El hombre que filma, supuestamente Prieto, llama al animal “presidente Maduro” y bromea afirmando que el mandatario está realizando una inspección en el lugar.

En el video, el burro se detiene a comer hierba en un patio y el hombre dice riendo: “Como podrán ver, él mismo está verificando cómo está la grama (…), es lo único bueno que tenemos aquí”.

Tras un breve recorrido, el relator se burla de la pasividad del asno: “Será que le estamos pidiendo mucho”, dice.

El propio Maduro, quien afronta un enorme rechazo popular por la crisis económica, suele bromear en sus actos públicos afirmando que sus adversarios lo llaman “Maburro”.

Según Foro Penal, en Venezuela hay “234 presos políticos”.

Otra burla sobre el presidente le salió cara a una familia en agosto, cuando fue desalojada de una vivienda que le había asignado el gobierno por supuestamente bromear acerca de un presunto atentado contra Maduro.

Limbania Ramírez, miembro de la familia desalojada y empleada pública, contó que tras la explosión de dos drones cargados de explosivos cerca de una tribuna donde Maduro daba un discurso el 4 de agosto, compartió varios memes en un chat de WhatsApp de los vecinos del edificio.

Una de las ilustraciones se mofaba de militares que salieron corriendo tras los estallidos, rociados por insecticida.

RICARDO A PRIETO, bombero estado Mérida fue detenido ayer (11PM) por DGCIM. Aparentemente la causa de la detención: video q se difundió en las redes donde aparece un burro, al que en dicho video llaman “Presidente Maduro”, visitando (inspeccionando) la estación de bomberos. — Alfredo Romero (@alfredoromero) 14 de septiembre de 2018

