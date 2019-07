Foro Penal : Soltaron a 36 excarcelaciones y encarcelaron a 30

La organización no gubernamental Foro Penal aseguró que en esta última semana han sido excarceladas 36 personas que en su mayoría fueron detenidas en manifestaciones, pero denunció que otras 30 han sido encarceladas también por protestar.

«Siempre excarcelan y encarcelan personas», dijo el director de la ONG, Alfredo Romero, luego de la liberación de 22 presos políticos, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza María Lourdes Afiuni.

Indicó que de las 36 excarcelaciones ocurridas en la última semana 13 ocurrieron el jueves, y que la mayoría de los liberados tiene medidas cautelares.

Sobre las 30 personas que fueron detenidas, indicó que 12 son adolescentes que protestaban para exigir el servicio de gas doméstico, pero que fueron acusados de intento de saqueo de una panadería en el pueblo de Quíbor, estado Lara.

