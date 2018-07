La selección de Francia continúa dejando rivales suramericanos en el camino. Primero fueron Perú y Argentina, esta vez fue Uruguay, rival al que venció por 2-0 y sella su boleto a las semifinales del Mundial Rusia 2018. Los goles de Varane y Griezmann en el Estadio de Nizhni Nóvgorod acabaron con el sueño “charrúa” y afianzan las intenciones galas de levantar una nueva Copa del Mundo.

A los 39 minutos de juego, el central Raphael Varane se asomó al área y remató un centro desde la derecha con la cabeza para enviar el balón al fondo de la red. El defensa del Real Madrid celebró el tanto por todo lo alto.

Y en la segunda mitad Antoine Griezmann hizo lo propio (61). El delantero del Atlético de Madrid se sacó un zurdazo desde el vértice izquierdo y logró aumentar la ventaja tras un fallo garrafal de Muslera, quien antes de este compromiso había solo encajado un gol. El guardameta uruguayo intentó atrapar el esférico y lo terminó viendo dentro de su arco.

Los de Oscar Washington Tabárez no pudieron contar con Edinson Cavani, aquejado de una lesión.

Es además la primera ocasión que Francia vence a Uruguay en un Mundial de fútbol. En Inglaterra 1966, ‘La Celeste’ había vencido 2-0, mientras que en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 finalizaron sin goles.

Suramérica se queda con un solo representante en el torneo: Brasil, que se medirá a la difícil Bélgica a partir de las 2:00 de tarde.

Francia Derrota 2-0 a Uruguay con comodidad y está en semifinales was last modified: by

Loading...

Francia Derrota 2-0 a Uruguay con comodidad y está en semifinales

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):