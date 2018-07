Francia quiere acabar con el sueño belga en el mundial

El Mundial Rusia 2018 está llegando a su final y las emociones crecen ahora que falta muy poco para saber quién es el campeón. Este martes 10 de julio, a las 2:00 PM, hora de Venezuela, el Estadio San Petersburgo recibirá el gran duelo de semifinal entre Francia y Bélgica. Los franceses han confirmado hasta ahora el favoritismo otorgado por la prensa deportiva y han hecho una gran campaña. Sus dos últimos juegos en la fase de octavos y cuartos de final fueron vencidos con contundencia. Bélgica, por otro lado, sorprendió a todos al vencer a la gran favorita del Mundial, Brasil, en un duelo en el que la verdeamarela estuvo errática, desorganizada defensivamente y lenta. Según las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate en tiempo reglamentario entre estos dos equipos es visto como muy poco probable, y que se produzca, se paga a +225.

La selección de Francia llegó al mundial ya considerada como una gran favorita para llevarse el título, ya que cuenta con un arsenal ofensivo joven y envidiable, que ya demostró tener una velocidad impresionante y una capacidad de reacción importante. Ante Argentina en octavos de final, los franceses llegaron a estar por debajo del marcador 2-1, en lo que parecía un repunte de la albiceleste, pero supo reaccionar, reorganizar sus piezas y marcar 3 goles para llevarse el partido y avanzar a los cuartos de final.

Frente a Uruguay, Francia neutralizó por completo el ataque del equipo charrúa, que ya venía golpeado luego de la ausencia de su astro ofensivo, Edinson Cavani, que estaba lesionado y sin condiciones de jugar. Pero además de vencer al ataque sudamericano, Francia también pudo proponer jugadas y armarlas desde el inicio, llevando peligro al área uruguaya desde el principio del juego. Eso, junto a varios errores defensivos de Uruguay, le garantizó el éxito y la victoria por 2-0. Para los sitios de apuestas deportivas, Francia es la gran favorita para ir a la final de mundial, y que lo logre, se paga a +155.

Por otro lado, Bélgica tiene la mejor selección de fútbol de su historia y quiere demostrarlo y seguir sorprendiendo a todos. En los octavos de final, los belgas demostraron la capacidad que tenían de superar las adversidades y venir de atrás, ya que estaban perdiendo 0-2 con Japón que les tomó de sorpresa, y lograron en poco tiempo marcar 3 goles y llevarse la victoria en el propio tiempo reglamentario, sin necesidad de pasar ningún sofoco en prórrogas o arriesgarse a la decisión por penaltis.

La selección belga es la única que ha vencido todos sus encuentros en el mundial, tiene el mejor ataque del torneo y se ha ganado también el corazón de los que quieren ver a un nuevo equipo titularse campeón del mundo. Bélgica quiere continuar haciendo historia y tiene equipo para eso, sin embargo, las casas de apuestas consultadas por OddsShark piensan que los belgas no son favoritos para llevarse el triunfo, y que lo logren, se paga a +210.

