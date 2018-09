Freddy Bernal anunció el nuevo precio de la caja CLAP

Freddy Bernal anunció el nuevo precio que tendrá el combo de productos alimenticios que distribuye el gobierno nacional a través del sistema CLAP.

Bernal estableció que las familias deberán pagar un total de 100 bolívares soberanos a partir del mes de octubre.

La información fue publicada en su cuenta Twitter y replicada por diversas cuentas del gobierno nacional y de seguidores del programa.

Al parecer la medida fue instruida por el vicepresidente del área Económica del gobierno nacional, Tareck El Aissami.

#AlertaCLAP 🗣🔊 | Se informa que por instrucciones del VicePdte. Económico @TareckPSUV la caja #CLAP tendrá un valor de 100Bs.S y el nuevo costo entrará en vigencia a partir del 1 Octubre.

De la mano del Pdte. @NicolasMaduro seguimos protegiendo al pueblo venezolano. ||#Hoy pic.twitter.com/jpfM6zR5Rp — CLAP Oficial (@ClapOficial) 7 de septiembre de 2018

