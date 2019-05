Afirmó que la capacidad instalada de la industria no cubre la demanda

Freddy Valera Escases de gasolina es consecuencia directa de la quiebra de Pdvsa

A juicio del parlamentario los ciudadanos saben que el cese la usurpación es la única herramienta, posible para recuperar a Venezuela del oscurantismo en que se encuentra sumergida por la revolución

“En poco más cinco años en el poder el usurpador de Nicolás Maduro y su séquito acabó con la industria petrolera y llevó a Venezuela a la prehistoria, obligando a los venezolanos a realizar grandes colas para adquirir gasolina”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Para el parlamentario, los constantes hechos de corrupción registrados en la industria petrolera, sumado al despido injustificado de millones de trabajadores calificados que discrepaban del socialismo, conllevaron a la paralización sistemática de pozos y refinerías en toda Venezuela, desencadenando la actual crisis de hidrocarburos que paraliza al país.

“La única razón de la paralización del parque automotor que sufre hoy Venezuela, es la corrupción galopante de los usurpadores, quienes en poco más de 20 años amasaron grandes fortunas a expensas del sufrimiento de los venezolanos y la destrucción del país”.

Sin producción

Valera afirmó que la capacidad instalada de la industria petrolera no cubre la demanda de combustible que requiere el país, unos 200 mil barriles diarios.

“En la actualidad Pdvsa solo posee una refinación efectiva de 120.000 barriles diarios, 80.000 barriles diarios por debajo de la demanda del país, pese a poseer una capacidad para refinar 1.100.000 barriles diarios, distribuidos en 900.000 barriles diarios en el Complejo Refinador Paraguaná; 150.000 en la Refinería de El Palito y 100.000 en la Refinería de Puerto La Cruz, lo que nos obliga a importar la gasolina que consumimos”.

Cese del oscurantismo

A juicio de Valera los ciudadanos saben que el cese la usurpación es la única herramienta posible para recuperar a Venezuela del oscurantismo en que se encuentra sumergida por la revolución.

“¿Ahora que Nos van a decir? que la escasez de gasolina es culpa del imperio. Todos sabemos que las sanciones impuestas a altos funcionarios del régimen son consecuencia directa de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a nuestro pueblo y no son las causas del problema”.

Un solo objetivo

El diputado aseguró que mientras la crisis del combustible persista, el usurpador y su régimen continuarán culpando al imperio del problema, para seguir enriqueciéndose a costillas del pueblo.

“A los usurpadores solamente les importa su bolsillo es por esto que ¡Hemos llegado a importar gasolina, mientras regalamos la nuestra a los chulos de América, apostados en La Habana!, con el único propósito de cobrar grandes comisiones y sobrefacturarla, sin importar su calidad. La desidia de los funcionarios de la dictadura es tan profunda y carente de valores, que solo les importa bailar salsa y amasar grandes riquezas a expensas del sufrimiento del pueblo venezolano”.

Ruta democrática

Ante esta situación, el parlamentario le pidió a los guayaneses y venezolanos en general a confiar plenamente en la Ruta del cese la usurpación que desarrolla el Presidente (E) Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.

“El Cese de la Usurpación será el cese definitivo de la escasez de Gasolina y los problemas que enfrenta el país, ya que marca el retorno de la democracia en el país y la instauración nuevamente del estado de Derecho Venezuela”.

