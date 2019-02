Freddy Valera: La Ayuda Humanitaria a diferencia del Clap no es un control social

El diputado aseguró que mientras una parte del país juega a la paz a través de ejercicios militares y compra de armas, los factores democráticos continúan en la calle organizando y articulando la ruta democrática impulsada por el Parlamento Nacional, para construir junto a todos los factores de la sociedad un país lleno de progreso y oportunidades.

“La Ayuda Humanitaria que ingresará al país en los próximos días será distribuida a los más necesitados sin distinción política, privilegiando a los niños, mujeres embarazadas y ancianos en situación de riesgo”, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional pro Acción Democrática Freddy Valera.

El diputado señaló que a diferencia de los alimentos distribuidos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción Clap, los insumos médicos y alimentos correspondientes a la #AyudaHumanitaria no responde a un control social de los ciudadanos, sino a un mecanismo para elevar su calidad de vida.

“Nosotros no estamos haciendo proselitismo político con la miseria que enfrenta nuestro pueblo, por el contrario estamos focalizados a salvar la vida de más de 300 mil venezolanos que hoy se encuentran situación de desnutrición o enfrentan enfermedades crónica como el cáncer, VIH, hipertensión, epilepsia, entre otras. Nuestra meta es salvar la mayor cantidad de vidas que podamos, ante genocidio silencioso implantado por el régimen y sus acólitos, a través de la escasez de alimentos y medicamentos”.

#AvalanchaHumanitaria

Valera aseguró que mientras una parte del país juega a la paz a través de ejercicios militares, los factores democráticos continúan en la calle organizando y articulando la ruta democrática impulsada por el Parlamento Nacional, para construir junto a todos los factores de la sociedad un país lleno de progreso y oportunidades.

“Mientras el régimen dilapida grandes cantidades de dinero en estériles ejercicios militares y enemigos fantasmas, los factores democráticos junto a nuestros #VoluntariosXVenezuela estamos afinando los últimos detalles de los que será la #AvalanchaHumanitaria en todo nuestro estado Bolívar”

En tal sentido, el parlamentario instó a lo población a mantenerse informada sobre las próximas acciones que desplegarán los factores democráticos con el fin de hacer llegar los alimentos y los medicamentos a los más necesitados en la entidad.- (Prensa Diputado Freddy Valera)

