Fueron electos los ganadores del certamen “Miss & Mister Turismo Zulia 2019”

Jay Osorio, Valeria Pineda, Jaime Insignares, y Miguel Ángel Osorio, se alzaron con los títulos principales de la competencia…

Recientemente se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) – ubicada en la Vereda del Lago, en la ciudad de Maracaibo – la elección del certamen “Miss & Mister Turismo Zulia 2019”; un espectáculo que presentó como afortunados ganadores de la competencia a Jay Osorio, Valeria Pineda, Jaimes Insignares, y Miguel Ángel Osorio.

El show fue presidido, dirigido, y organizado por el diseñador de modas Leonardo Coronel, quien por primera vez ofreció un espectáculo de nivel para conocer quiénes son los representantes del territorio marabino en la competencia nacional del “Miss & Mister Turismo Venezuela 2019”.

Luego de una noche cargada de baile, música, desfiles de moda, y gran atractivo de Misses y Misters de la región zuliana; los resultados del Jurado calificador colocaron a Jay Osorio y Jaimes Insignares como los responsables de llevar el Estado Zulia en el show nacional que comenzará en Caracas dentro de muy pocos días. Mientras tanto, Valeria Pineda y Miguel Ángel Osorio, competirán bajo la representación de la Península Goajira.

El espectáculo contó con la animación de los periodistas Sharon Naterano, Miguel Uban, y Jheisson Rodríguez. Ellos, junto a Maik Niño (Profesor de pasarela del certamen “Miss Venezuela 2019”) supervisaron la credibilidad de esta gala y redujeron el grupo de 30 participantes, a cuatro dignos representantes del gentilicio marabino.

Con este show quedó oficialmente cerrado el Tour de la belleza que emprendió hace semanas la Organización “Miss & Mister Turismo Venezuela”; directiva que se tomó varios días para recorrer y escoger en diversos Estados del país, el grupo de Misses y Misters que asistirán a la gran noche final del concurso nacional.

Para más detalles pueden seguir las cuentas de Instagram: @missmrturismozulia y @missmrturism

Fueron electos los ganadores del certamen “Miss & Mister Turismo Zulia 2019” was last modified: by

En : Gente