FUNDACIÓN FRIGILUX CELEBRA DÍA DEL NIÑO

Por tercera vez consecutiva la Fundación Frigilux toca corazones con sus actividades en el día del niño promoviendo su bienestar tanto en su sede ubicada en Naguanagua como también en diversos hospitales del país.

“Empezamos a celebrarlo en nuestra sede inicial ubicada en Valencia, posteriormente en Naguanagua, este acto ha ido creciendo año tras año señaló Yaser Dagga presidente de la Fundación Frigilux – la idea es que participemos todos desde donde podamos y como podamos”.

Esa primera celebración fue la generadora de una gran idea por cumplir cada año, llevándola al hospital de Niños de los Ríos. Hoy nuevamente en el marco del mes del niño, y el trabajo solidario que caracteriza la gran familia Fundación Frigilux acompañados por terapeutas en diversas áreas de rehabilitación infantil se unen y se alistan para llevar a diversas ciudades del país como Puerto Cabello, Morón, Acarigua, Maracay, San Felipe, Barquisimeto, Caracas, Los Teques, Bejuma, San Fernando de Apure y Valencia, toda una serie de insumos y sorpresas para favorecer la salud de los niños

Esta es -la única conmemoración dentro de la Fundación Frigilux que se realiza con esta magnitud, el año pasado sacamos de su rutina a nuestros niños y a los del Hospital JM de los Ríos. Este año es una nueva oportunidad, para contribuir con su salud añadió Adriana Pastran, coordinadora de la Fundación

En : Notas de Prensa