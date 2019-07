Celebran 10 años de trayectoria

Fundación Miel y Candela previene el consumo de drogas a través de las artes y el deporte

Prensa, 05/07/19.- Trina Lilue, directora de Miel y Candela, anunció el lanzamiento al público de esta Fundación que lleva una década trabajando en programas educativos, con base en la siembra de valores como factor de protección para la prevención del consumo de drogas.

“Tenemos diez años trabajando a nivel nacional, trabajando en comunidades laborales, empresas públicas y privadas que han querido ser aliadas de nosotros para ir avanzando en lo que es la inducción de los venezolanos en lo que concierne a temas de valores; nosotros además, tenemos la propuesta de tres pilares, donde la cultura, el deporte, la ciencia y tecnología, son las destrezas del desarrollo de habilidades para la vida que queremos promover para esta educación en valores”, dijo Lilue.

Agregó que la visión de la Fundación Miel y Candela es trabajar en espacios comunitarios. En tal sentido adelantó que esta temporada arranca con la intervención en Petare a 2.800 jóvenes del equipo Petare Football Club en alianza con la Fundación Pasión Petare, para lograr uno de sus indicadores, como es la disminución de la violencia y la promoción de la cultura de paz en este populoso sector del estado Miranda, así como lograr visibilidad a nivel internacional con los organismos bilaterales y todos aquellos que quieran alinearse a participar con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030.

Por su parte, el profesor Víctor Guédez, habló sobre “Educación, valores y futuro desde la perspectiva ética”. Igualmente aplaudió esta iniciativa para evitar que los jóvenes caigan en adicciones.

Entre el panel de especialistas, también se encontraba Yamileth Ruíz, psicóloga clínica especialista en adicciones, quien señaló que el trabajo que han realizado hasta la fecha en la Fundación Miel y Candela, ha sido en población adulto, instituciones y en población infanto-juvenil en temas de adicción y de prevención.

Recalcó que cada abordaje es individual y que requiere una investigación particular en temas de actualización de sustancias psicotrópicas, pero generalmente se invita a los chicos -a través de juegos y actividades lúdicas- a pensar en este tema de la adicción desde componente emocionales para atacarlos.

La especialista, recomendó a los padres que deseen rescatar a sus hijos del mundo de las drogas, que incentiven los límites, es decir, en la crianza un factor de protección para la vida.

Quienes deseen conocer más acerca del trabajo de la Fundación Miel y Candela, pueden visitar su página webwww.fundacionmielycandela.org y seguirlos en Instagram @fundacionmielycandela

