WTF!! Gana millones en la lotería y debe darle la mitad a su Ex-Esposa!!

Cómo dice el dicho, Uno no sabe para quién trabaja!!

Un tribunal de apelación de Michigan (EE.UU.) falló que Rich Zelasco, vecino de la ciudad de Pontiac, tiene que ceder a su exmujer 15 millones de dólares ganados años después de que se separaran, informó Fox News este jueves.

En el 2013, Zelasco compró el billete ganador de la lotería Mega Millions, que le reportó finalmente poco menos de 39 millones de dólares, después de impuestos y deducciones.

En aquel tiempo, el afortunado ya vivía separado de su esposa, Mary Beth Zelasco, a quien dejó en el 2011, después de haber estado casados durante 7 años, y tener 3 hijos. El divorcio finalmente se materializó en el 2018.

Durante el proceso, el abogado del hombre insistía en que «Rich tuvo suerte, pero fue su suerte, no la de Mary». Sin embargo, el tribunal juzgó que el billete agraciado era propiedad conyugal, a pesar de las protestas.

«Las pérdidas durante el matrimonio fueron incurridas en conjunto, así que las ganancias deben ser compartidas en conjunto», dijo, suponiendo que Zelasco hubiera comprado otros billetes de lotería antes de ganar.

La suma inicial del premio fue de 80 millones de dólares, indica el canal.

La lotería Mega Millions propone dos vías para recibir el dinero: conforme, a sus reglas, puede ser repartido en 30 pagos anuales con un incremento del 5% cada año. No obstante, la mayoría de los ganadores elige cobrarlo de inmediato. En este caso, la cantidad es considerablemente menor, lo que explica que la suma tenida en cuenta en la apelación fuera cercana a los 39 millones.

