Gandola sin frenos choca 15 vehículos que estaban en una cola para surtir gasolina

En horas de la mañana de este domingo 20 de octubre se produjo una colisión múltiple en la autopista Barquisimeto-Acarigua, específicamente en la entrada de Sarare, en donde estuvieron involucrados más de 15 vehículos.

El conductor de una gandola habría perdido el control de la misma, presuntamente por fallas en el sistema de frenos, impactando contra al menos 15 vehículos que hacían cola en la estación Los Mangos, en la entrada a la población de Sarare, municipio Simón Planas del estado Lara, según un reporte del diario El Informador.

Se desconoce con exactitud la cantidad de heridos, sin embargo, extraoficialmente se conoció que son más de 20 personas, las cuales serán trasladadas a diferentes centros de salud, entre ellos, el Hospital Armando Velásquez Mago de Sarare, Hospital Casal Ramos de Acarigua y Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) de Barquisimeto.

Se constató que cuatro de los heridos fueron ingresados a la emergencia del Hcuamp, quienes fueron identificados como: Carlos Gil de 36 años de edad, José Hernández (21), Yanni Aguilar (42) y Gonzalo Pino (72).



