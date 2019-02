Gigi Zanchetta, actriz venezolana y residente en España, abogó por la libertad en Venezuela este domingo mediante sus redes sociales. El hecho generó polémica entre los usuarios.

“Dios bendiga la libertad de nuestro noble pueblo venezolano”, escribió Zanchetta en su Instagram.

Desde hace varios años, la actriz ha mostrado su apoyo al presidente fallecido Hugo Chávez y a Nicolás Maduro mediante sus redes sociales, publicando fotos en las que se le observa con camisas que poseen mensajes alusivos al oficialismo.

Los usuarios reaccionaron ante las publicaciones de Zanchetta por su presunto cambio de postura política, catalogándola como “bipolar” y “loca”.

Gigi Zanchetta

✔

@gigizanchetta

Apoyo total del pueblo de Bejuma a nuestro candidato .@rafaellacava10

.@roberoantonior .@RicardoSanchezX .@

32

19:08 – 1 oct. 2017

Gigi Zanchetta

@gigizanchetta

#27FPuebloRebelde , la rebelión de un pueblo q levanto su voz en pro de librar la justicia social .@NicolasMaduro .@blancaePSUV

17:10 – 27 feb. 2017

Gigi Zanchetta

@gigizanchetta

#1Millon400MilGMVV gracias a la Revolución Bolivariana …1.400.000 sonrrisas para el buen vivir viviendo .@NicolasMaduro

10

18:40 – 19 ene. 2017

Gigi Zanchetta

@gigizanchetta

Respaldamos medidas económicas del Pdte .@NicolasMaduro #ContraMafiasApoyoANicolas

11:52 – 13 dic. 2016

—

LA POLÉMICA PUBLICACIÓN FUE

zanchetta.gigi

Dios bendiga la libertad de nuestro noble pueblo Venezolano …Te amo Venezuela ❤❤❤🇻🇪.#libertad #democracia #23ene #venezuelalibre

zanchetta.gigi

No a la Xenofobia en contra de nuestros hermanos Venezolanos🙏🏻❤ …La humanidad no tiene fronteras #Ecuador #Venezuela

Gigi Zanchetta salta la talanquera (convenientemente?), pide la liberdad de Venezuela y las redes explotan was last modified: by

