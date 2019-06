GLOSARIO DE TÉRMINOS de Educación y Seguridad vial, Letra B

Bache: Hundimiento que presenta una parte de la capa de rodamiento en una vía de tránsito.

Badén: Dispositivo de carácter permante, o bien temporal para reducir la velocidad de los vehículos, por lo común en forma de elevación que atraviesa la calzada.

Bandas sonoras: Elemento del trazado vial consistente en un diseño longitudinal instalado sobre el arcén cerca del carril de circulación. Consta de una serie de componentes, con cierta elevación sobre el pavimento, que, por la vibración o por el sonido que emiten, alertan a los conductores distraídos. Colocadas transversalmente a la calzada, también pueden usarse para reducir la velocidad.

Baranda: Barrera continua de resistencia, paralela a la calzada en las autopistas. Tiene como finalidad mantener a los vehículos en la misma, en caso de pérdida de control. Se usa también en curvas, caminos con pendientes, puentes, otros.

Barranco: Precipicio que se encuentra a uno o a ambos lados de una carretera.

Barrera central separadora: Barrera de seguridad que se instala en medio de la carretera para dividir la calzada y desviar el tránsito, con frecuencia dotada de propiedades elásticas que absorben energía y brindan protección en caso de choque.

Barreras de seguridad: Barreras que separan el tránsito. Pueden impedir que los vehículos se salgan de la carretera o contener al vehículo que las golpea, disminuyendo así traumatismos graves entre los ocupantes del vehículo.

Base de medida: Es una línea perpendicular imaginaria a las líneas rectas y está formada por la prolongación de líneas propias de la acera, determinando un punto fijo en la unión de ambas y están referidas todas las medidas efectuadas en el terreno.

Bastidor: Estructura diseñada para soportar todos los componentes del vehículo y la carga.

Bebidas alcohólicas: Son las especies alcohólicas aptas para el consumo humano provenientes de la fermentación, destilación, preparación o mezcla de

productos alcohólicos de origen vegetal, salvo las preparaciones farmacéuticas, jarabes y similares. Estas especies no podrán tener una fuerza superior a 50 grados/gl.

Bicicleta: Es un vehículo de ruedas accionado por el esfuerzo del conductor. Velocípedo de dos ruedas en el que el movimiento de los pies se transmite a la rueda trasera por medio de una cadena de engranajes; ello le da la fuerza propulsora para moverse.

Bifurcación: División de una vía en ramales, uno de los cuales, al menos, se aparta de la dirección primitiva.

Bloqueador del encendido: Dispositivo que impide encender el motor hasta que se hayan cumplido ciertas condiciones de seguridad para los ocupantes, como, por ejemplo, que se hayan colocado los cinturones de seguridad.

Bloqueador por detección de alcohol: Dispositivo electrónico para la detección de alcohol en el aliento, que se halla conectado al mecanismo de encendido del vehículo. El conductor debe soplar su aliento sobre el dispositivo; si el nivel de alcohol sobrepasa cierto límite prefijado, el vehículo no arrancará.

Bocina: Todo vehículo debe estar provisto de bocina, claxon o pito. Son dispositivos sonoros para advertir de cualquier situación de peligro o alerta en la vía.

Bolsas autoinflables para pasajeros o airbag: Dispositivos de seguridad instalados en los vehículos para proteger al conductor y a los pasajeros, en caso de choque o colisión.

Brocal: Es el borde de la vía. Es una estructura vertical o inclinada que sirve de remate a la calzada o al hombrillo que definen los bordes de la vía. Encintado de concreto, asfalto, piedra u otros materiales que sirve para delimitar la calzada o plataforma de la vía.

Borde de la acera y límite de la calzada. Amarillo, indica prohibición de estacionar. Rojo, permite el estacionamiento breve de vehículos de transporte de pasajeros y de carga. Blanco, permite el estacionamiento por breve tiempo.

Brújula: Aparato compuesto por un cuadrante en el que una aguja imantada, que gira libremente sobre un pivote, señala la dirección del norte.

Bus: Vehículo de transporte remunerado de pasajeros, de 18 o más asientos incluido el del conductor.

Bus-cama: Categorización del servicio donde el transportista incrementa la comodidad del pasajero, con aumento del costo del pasaje convencional.

FUENTE. INTT VENEZUELA

GLOSARIO DE TÉRMINOS de Educación y Seguridad vial, Letra B was last modified: by

En : Trámites