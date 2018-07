Gobernación del Zulia insiste en que no habrá racionamiento de 8 y 12 horas, que con 4 es suficiente!

Corpoelec publica a diario un cronograma de racionamiento para el estado Zulia. El plan, que inició el lunes, no se cumple según los horarios acordados por la estatal eléctrica. De hecho, el primer día hubo sectores que fueron racionados entre dos y tres veces, y otro en que las horas no concordaron con lo anunciado.

Pero Lisandro Cabello, secretario de Gobierno de la Gobernación de Zulia, aseguró ayer que no habrá apagones por más de cuatro horas, porque ese es el tope máximo; incluso, dijo que pudieran disminuirse a dos horas en algunas ocasiones.

“El tope máximo para los cortes eléctricos del plan de administración de carga es de cuatro horas. Ya no habrá más administración de carga de ocho y 12 horas al día como venía ocurriendo porque se está generando electricidad”, dijo en una rueda de prensa tras celebrar la habitual reunión de seguridad semanal que hacen en el Palacio de Gobierno.

Cabello agregó que como “el tope máximo” es de cuatro horas, en algunos casos pueden disminuirse en hora y media o dos horas.

Sobre la instalación del turbogenerador en la unidad 1 de Termozulia, Cabello confirmó que los trabajos durarán cuatro semanas, pues se trabajan 24 horas.

“Concluyó de manera exitosa la operación de colocación del nuevo turbogenerador en la unidad TZ1 de Termozulia. Ahora, el equipo mancomunado entran en otra fase del proceso: el ensamblaje de los accesorios y mantenimiento de los equipos”, se explicó en un tuit de la cuenta oficial de Corpoelec.

Con este turbogenerador, la Corporación Eléctrica Nacional tiene previsto iniciar el ciclo combinado de la planta con lo que incorporarían al sistema eléctrico unos 450 megavatios.

Corpoelec difunde desde el domingo un “plan de administración de carga” que inició el lunes y cuyos horarios cambian para cada sector todos los días. El horario es difundido todas las noches en la cuenta de Twitter de la estatal y comprende cuatro bloques de racionamiento: de 11.00 de la mañana a 3.00 de la tarde; de 7.00 de la noche a 11.00 de la noche, y de 11.00 de la noche a 3.00 de la madrugada.

