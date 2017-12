El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que todos los circuitos eléctricos de la región zuliana están siendo alimentados, restableciendo así el servicio energético.

De igual manera, en comunicación con PANORAMA, el gobernador señaló que “se ha redoblado la vigilancia en todas las instalaciones eléctricas”.

“Si existen fallas en algunas zonas, no son retribuidos al evento ocurrido el dia de ayer”, resaltó el mandatario regional.

El gobernador Prieto detalló que estas operaciones son un trabajo en conjunto con personal de la Gobernación, Corpoelec, Pdvsa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Más temprano, el gobernador informó que se reunió con Santiago Arrieta coordinador de región Zulia de distribución y comercialización de Corpoelec para solventar la irregularidad cometida en la sub estación Punta de Palma situada en el municipio Miranda.

El apagón que sorprendió a los zulianos este sábado fue pasadas las 2:15 pm.

