Gobierno anuncia Plan de Administración de Carga para el Zulia

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio para la Energía Eléctrica, informó este domingo la aplicación de un Plan de Administración de Carga en el estado Zulia, el cual se implementará por sectores organizados en bloques y con horarios rotativos, a partir de este lunes 2 de julio.

En la planificación del Plan de Administración de Carga se han establecido bloques de 4 horas, diurnos y nocturnos, de lunes a domingo, en los diferentes municipios, parroquias y sectores de la entidad.

La corporación eléctrica nacional hizo un llamado a la colectividad para “hacer uso consciente y eficiente de la energía eléctrica”, al tiempo que pidió comprensión ante estas medidas.

