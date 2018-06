El Estado venezolano actuará ante cualquier incumplimiento de la Ley de Precios Acordados o los mecanismos de fijación de precios por parte de las distribuidoras y comercios que promueven la especulación y los sobreprecios, indicó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“A los dueños de esas distribuidoras mayoristas, pónganse derecho, les doy una oportunidad. O cumplen con la ley de políticas de precios acordados, o respetan los mecanismos de fijación de precios o la revolución tomará medidas”, expresó el jefe de Estado desde el Panteón Nacional en Caracas, durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el Mandatario Nacional condenó a los comercios que luego del anuncio del aumento de salario integral, del pasado 21 de junio, remarcaran sus precios, con el fin de generar descontento en la población.

“El viernes amanecieron todos los precios remarcados y ¿qué justifica eso? ¿qué es esto? ¿cómo se llama? Economía criminal, guerra económica”, advirtió el mandatario venezolano.

AVN

Gobierno aseguró que actuará ante incumplimientos en los precios acordados was last modified: by

Loading...

Gobierno aseguró que actuará ante incumplimientos en los precios acordados

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):