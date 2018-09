Gobierno de Donald Trump afirma que prefiere transición pacífica en Venezuela

EEUU.- El gobierno del presidente Donald Trump dijo el domingo que su preferencia para que en Venezuela haya un retorno a la democracia ordenado y pacífico sigue “sin cambios” . Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, comentó lo anterior luego de que el periódico The New York Times reportara que funcionarios del gobierno de Trump se reunieron en secreto el año pasado con rebeldes militares venezolanos para conversar sobre los planes de éstos para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El diario citó a funcionarios estadounidenses anónimos y a un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones, y señaló que a la larga los estadounidenses decidieron no ayudar a los conspiradores.

Marquis dijo que una solución duradera a la crisis política y económica generada por el liderazgo autoritario de Maduro en Venezuela sólo puede alcanzarse tras la “restauración de la gobernanza por prácticas democráticas, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”.

