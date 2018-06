Gobierno de Venezuela aumentó el salario mínimo a Bs. 3.000.000

El presidente de la República anunció un aumento del salario mínimo integral a 5.196.000 de bolívares, lo cual representa un incremento de 103%.

El aumento comprende 3.000.000 de bolívares de salario mínimo básico y un cesta ticket de 2.196.000 de bolívares, con vigencia a partir de hoy (20 de junio).

En este sentido el Ejecutivo ordenó un ajuste de los salarios de policías, militares, médicos, maestros y demás empleados públicos nacionales; “debe procederse de manera inmediata a un ajuste de todos los trabajadores de la administración pública de un 200%”, señaló.

Por otra parte, las pensiones del seguro social incrementaron un 200%, de 1.000.000 a 3.000.000; “también aumentamos el bono de guerra económica a 1.200.000 bolívares”, refirió el primer mandatario.

Igualmente informó el incremento de diferentes sistemas de ayudas sociales implementados por el Gobierno Nacional, entre los cuales están el Plan Parto Humanizado, Lactancia Materna y Misión José Gregorio Hernández, que recibirán Bs. 3.000.000.

El bono del Plan Hogares de la Patria aumentó a Bs. 7.000.000, mientras que el bono de la Misión Chamba Juvenil pasó de Bs.1.000.000 a Bs.3.000.000

