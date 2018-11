Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, anunció que el gobierno venezolano pedirá la extradición del ex tesorero venezolano Alejandro Andrade desde Estados Unidos para ser investigado por peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.

“Queremos anunciar que hemos iniciado una investigación contra el extesorero nacional y expresidente de Bandes, Alejandro Andrade para la que hemos designado al fiscal 37º nacional para ir a fondo por la supuesta venta irregular de bonos a la banca privada”, dijo Saab.

El fiscal también pidió el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias de Andrade, quien fue ex tesorero del fallecido presidente Hugo Chávez Frías por lo que solicitaron alerta roja por parte de la Interpol. ç

fuente.EN

Gobierno de Venezuela solicitó extradición de Alejandro Andrade was last modified: by

Loading...

Gobierno de Venezuela solicitó extradición de Alejandro Andrade

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):