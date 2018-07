Gobierno nacional presentará este sábado precios acordados en principales rubros del país

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, informará este sábado los precios acordados en los principales rubros del país.

“Hay noticias, mañana compartirá con ustedes en rueda de prensa el vicepresidente de Economía sobre los precios acordados de los principales rubros del país, muy importante en la aplicación de la Ley de Precios Acordados aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo el mandatario.

En este sentido, mencionó las conversaciones sostenidas con diversos sectores en relación con el cumplimiento de la referida ley, con el fin de regular y alcanzar la estabilidad de la economía, las cadenas de producción y de comercialización.

Durante la reunión, el Presidente anunció de aprobación de recursos destinados en la optimización de los sistemas Tuy I, II, y III que suministran agua a la Gran Caracas.

“Las lluvias están llegando a los embalses pero hacía falta invertir, aprobé todos los recursos en dólares, en Petros y en bolívares, todos los recursos señores empresarios que están comprometidos en el trabajo“, aseveró.

Además, mencionó que actualmente se ejecuta un plan— Plan Agua Nacional —de recuperación de los diferentes sistemas Tuy que proveen del líquido a los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital.

En otros temas, anunció que a partir del lunes se depositará el Bono Independencia y para mediados del 24 de julio el Bono Niño Simón que serán asignados con el Carnet de la Patria a 10 millones de familias venezolanas.

Con respecto a otros programas, informó que la Misión Hogares de la Patria llegó a 6 millones de familias que reciben mensualmente una ayuda económica y acceso a un sistema de atención integral en diversas áreas, como la salud.

“Pero a la vez esos seis millones de hogares debe llegarle a cada uno el Clap (combo de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) de manera segura, periódica, ampliada e integral. Los Clap para los 6 millones de hogares de manera permanente”, agregó, a la vez que fijó la meta de alcanzar ahora 7 millones de hogares protegidos.

En alusión del proceso de intervención de mercados mayoristas y municipales para combatir mafias vinculadas con la especulación e inflación, hizo un llamado al máximo despliegue para la regularización de los precios de los productos y bienes básicos afectados por la guerra económica.

“Hay que limpiar, mejorar, depurar, cómo se fijan los precios, cómo la mano de mafias armadas controlan todo y ponen los precios que les da la gana“, subrayó.

Indicó que es necesario lograr una economía sana en los mercados municipales, y en todos los establecimientos encargados de distribuir productos de primera necesidad al pueblo.

Durante la actividad, Maduro recibió de forma oficial 3 billones 244 mil millones de bolívares de dividendos del Banco de Venezuela.

Informó que estos recursos serán usados en proyectos de infraestructura en programas como Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Barrio Adentro y otras proyectos, como el Plan Vacacional 2018.

“Es riqueza que se distribuye y se invierte para la felicidad de los venezolanos”, añadió, al tiempo que destacó la importancia de tomar medidas de protección del pueblo ante la coyuntura económica profundizada por sanciones y agresiones políticas del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y aliados.

“No han podido ni podrá el imperio norteamericano, sus lacayos nacionales y regionales, ni la vieja y muy acomplejada oligarquía colonial europea. No podrán porque esta es Venezuela, esta es la Venezuela de (Simón) Bolívar, vamos con el espíritu y el legado del gigante Hugo Chávez y con nuestro trabajo y amor tenemos que dar soluciones concretas a los problemas de nuestro pueblo, con un solo objetivo la felicidad económica, social”, manifestó.

En este sentido, exigió a los integrantes del Tren Ministerial tomar las acciones necesarias y asegurar el abastecimiento y precio justo de los alimentos y artículos de primera necesidad.

Es por ello que este sábado Maduro informó que se darán a conocer los precios acordados de 50 rubros y firmó además el decreto de reestructuración de las empresas básicas de Guayana, para lograr la reactivación de este conjunto industrial. Frente a esta tarea estará el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami.

Gobierno nacional presentará este sábado precios acordados en principales rubros del país

Gobierno nacional presentará este sábado precios acordados en principales rubros del país

