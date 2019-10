Cómo preparar Golfeados Venezolanos

El golfeado, ese pan dulce típico de la gastronomía venezolana, es una suerte de enrollado en forma circular, preparado con harina de trigo; en sus pliegues está relleno con una mezcla de papelón rallado y queso blanco, y suele estar aromatizado con anís. En los Altos Mirandinos, son muy apetecidos y tienen fama en varias panaderías igual que en el Junquito.

INGREDIENTES:

20 grs. de levadura fresca

1/4 Lt. de leche tibia

1 cdta. de sal

½ taza de azúcar

350 grs. de harina

2 huevos

50 grs. de mantequilla derretida

Relleno

50 grs. de mantequilla

300 grs. de Papelón rallado

250 grs. de Queso blanco suave rallado

Anís al gusto

Papelón derretido en agua al gusto

PREPARACIÓN:

Coloque en un recipiente la levadura, sal y azúcar, añada la leche tibia y la mantequilla. Remueva y agregue poco a poco la harina, mezcle formando una masa y agregue los huevos, amase en una superficie lisa hasta que la masa esté muy suave. Con un rodillo extiéndala hasta quedar fina, enharine la superficie para que no se pegue. Luego unte la masa con mantequilla y esparza el papelón y el queso rallado, añada anís en especie. Comience a enrollar horizontalmente formando un rollo, apriételo y corte círculos de 4 cm aproximadamente, colóquelos en una bandeja enmantequillada y déjelos levar por espacio de una hora en un lugar cálido y preferiblemente oscuro. Lleve la horno a 350º hasta que doren y retire. Báñelos con el papelón derretido y una capa de queso rallado.

Sirva y comparta en familia, Buen Provecho…

