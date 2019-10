Google presenta el procesador cuántico Sycamore, que calcula en 200 segundos lo que una Super Computadora en 10mil años,VIDEO

Finalmente Google ha presentado su procesador cuántico, que puede hacer cálculos asombrosos para la actualidad, inicialmente mostró que puede hacer en solo 200 segundos lo que a una supercomputadora actual le llevaría 10mil años.

Google ha proclamado oficialmente, a través de un estudio publicado este miércoles en la revista Nature, haber alcanzado la «supremacía cuántica».

El estudio explica que se desarrolló un procesador cuántico denominado ‘Sycamore’, y que este tardó solo 200 segundos en realizar un cálculo que le habría llevado 10.000 años a la supercomputadora más potente del mundo hasta la fecha, Summit.

Esta tecnología difiere de la computación común, que utiliza bits con posibilidad de almacenar dos estados (0 y 1), en que hace uso de los denominados qubits (bits cuánticos), que pueden albergar tres estados: el 0, el 1 y una superposición de ambos a la vez.

Para llevar a cabo la hazaña anunciada por Google, el Sycamore cuenta con 53 qubits, que proveen 2^53 (10.000 billones) de estados disponibles para realizar la superposición.

«Los procesadores cuánticos basados en qubits superconductores ahora pueden realizar cálculos (…) fuera del alcance de las supercomputadoras clásicas más rápidas disponibles en la actualidad. Por lo que sabemos, este experimento establece la primera operación que solo puede ejecutarse con un procesador cuántico. Los procesadores cuánticos han alcanzado por tanto el régimen de supremacía cuántica», señala el documento.

Ahora sí, ahora no..

En septiembre pasado, se filtró en el sitio web de la NASA un informe en el que se afirmaba que el procesador cuántico de Google era capaz de realizar en tres minutos y 20 segundos un cálculo que le llevaría unos 10.000 años a la computadora convencional más avanzada, pero ese documento posteriormente fue eliminado.

IBM SE PRONUNCIA AL RESPECTO..

En teoría, este avance logrado por Google abre muchas perspectivas para futuras tecnologías, como el rápido procesamiento de grandes cantidades de datos para el desarrollo de mejores baterías, para la industria farmacéutica, inteligencia artificial, etc. Sin embargo, en esta etapa Sycamore no tiene aplicaciones prácticas, y solo es el primer paso hacia una tecnología potencialmente revolucionaria.

El anuncio de Google ha desatado una polémica con la compañía IBM, que construyó el superordenador Summit. Esta empresa afirma que Summit no necesitaría 10.000 años sino solo dos días y medio para igualar el cálculo de Sycamore, y que lo haría con «mucha mayor fidelidad»

Este nuevo procesador es tan avanzado que aun no tiene aplicaciones prácticas, pero a medida que se desarrolle la tecnología derivada que soporte este tipo de cálculos acelerados se pondrán en funcionamiento muchas cosas que hasta ahora no eran posibles.

