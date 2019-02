Gran Bretaña donará más de 8 millones de dólares para ayuda humanitaria

UK.- Andrew Soper, representante del gobierno de Gran Bretaña en Venezuela, informó que donarán 8.5 millones de dólares para la ayuda humanitaria de los venezolanos.

El embajador, quien asistió junto a otros representantes diplomáticos a la Asamblea Nacional, destacó que la ayuda monetaria será para las comunidades más vulnerables del país.

Romain Nadal, embajador de Francia, señaló que “el propósito de la diplomacia francesa es ayudar a la sociedad venezolana en este momento difícil de crisis humanitaria grave, reconocida por la comunidad internacional”

