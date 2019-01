Juan Guaidó, responsabilizó a Nicolás Maduro por la integridad de su hija, luego de que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) llegaran a su vivienda.

“En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra”, escribió Guaidó en Twitter.

Los funcionarios llegaron al apartamento ubicado en Sante Fe mientras Guaidó y Rosales estaban en la presentación del Plan País en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Los vecinos de la zona tocan cacerolas y rodean el edificio mientras los uniformados están en la casa.

Guaidó: “Responsabilizo a Maduro por la integridad de mi hija” was last modified: by

Loading...

Guaidó: “Responsabilizo a Maduro por la integridad de mi hija”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):