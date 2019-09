Guatemala: 5 Muertos y 35 Heridos en Accidente de Autobús

GUATEMALA.- Al menos cinco personas fallecieron y otras 35 resultaron heridas este jueves después de un accidente de autobús en el departamento sureño de Escuintla en Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios informaron en sus redes sociales del balance de muertos y heridos en este suceso, que tuvo lugar en el kilómetro 66 de la ruta al Pacífico, en la jurisdicción del municipio de Siquinalá.

Hasta el lugar se han desplazado unidades de los Bomberos Voluntarios de Escuintla, Santa Lucía, San José, Siquinalá y Palín, además de los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua.

Las causas del accidente todavía no están claras, pero el portavoz de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chachaj, explicó que los testigos declararon que el conductor del autobús «manejaba a excesiva velocidad» y por la lluvia perdió el control e impactó contra unos árboles.

Las imágenes del «aparatoso» siniestro que han facilitado los Bomberos Voluntarios muestran el impacto que sufrió el autobús y algunas sábanas azules cubriendo cuerpos entre los matorrales.

Los heridos de este accidente, que viajaban en un autobús de la compañía de transportes Esmeralda, han sido trasladados al Hospital Nacional de Escuintla, pero por el momento se desconoce su estado.

Los accidentes de tráfico son muy habituales en Guatemala debido a las imprudencias de los conductores, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el mal estado de los automóviles

