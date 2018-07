Guatemala: aumenta a 332 cifra de personas desaparecidas por erupción del Volcán de Fuego

La cifra de personas desaparecidas tras la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala se elevó el miércoles de 197 a 332.

En un comunicado de prensa la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dijo que el número subió “luego de revisar 176.144 registros de diferentes entidades y verificar los listados de personas que se encuentran en los albergues” habilitados.

El Volcán de Fuego, ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país, hizo erupción el 3 de junio dejando 113 personas fallecidas de las que han sido identificadas solo 85.

Varias comunidades desaparecieron y más de 1,7 millón de personas resultaron afectadas.

