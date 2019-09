Güigüe: Viejo sádico de 67 años abusó de niña de 12

Estado Carabobo.- Ramón Antonio Prieto Rodríguez, de 67 años, fue detenido en la urbanización Parque Azul, parroquia Güigüe, municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo, por detectives Subdelegación Carlos Arvelo, tras cometer actos lascivos contra una adolescente de 12 años.

El sexagenario, quien era marido de la abuela de la infante, tocaba las partes íntimas de la niña, indicándole que si decidía algo este se quitaría la vida.

Durante la captura del agresor sexual, este intentó quitarse la vida con un cuchillo, sin embargo, los cicpc se lo impidieron. Durante el forcejeo con el abusador, resultó lesionado un detective, quien se encuentra estable de salud.

El sexagenario quedó a la orden de la Fiscalía 22° del Ministerio Público del estado Carabobo

