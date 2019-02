Harden : 30 juegos en fila con al menos 30 puntos

A poco más de un minuto del final, parecía que la seguidilla de juegos con 30 puntos de James Harden estaba llegando a su fin.

Harden condujo la pelota por la cancha y se vio rodeado por dos rivales cerca de la línea de triple, así que se la pasó a Chris Paul, quien alejó a la defensa. Tras un par de regates, Paul devolvió la bola a Harden, quien dio un paso atrás y lanzó un triple sobre Dorian Finney-Smith que mantuvo viva su racha.

Harden acabó con 31 puntos y llegó a 30 juegos en fila con al menos 30 unidades pese a una lesión en el hombro y los Rockets de Houston vencieron el lunes 120-104 a los Mavericks de Dallas.

Harden, quien además sumó ocho rebotes y siete asistencias, lució un tanto limitado por la lesión en el hombro izquierdo que sufrió el sábado ante Oklahoma City, y encestó apenas uno de sus primeros siete disparos. Pero eventualmente entró en ritmo y finalizó con nueve encestes en 23 disparos, incluyendo su sexto triple a menos de un minuto, que provocó canticos de ”¡MVP! ¡MVP!” entre los aficionados.

El base dijo no estar preocupado por alcanzar los 30 puntos, pero reconoció que fue “mérito” de Paul, que le devolvió la pelota.

“Estaba preocupado por ganar”, manifestó Harden. “Ellos estaban encestando. Estaban remontando, redujeron la ventaja a creo 10 o 9 puntos (…) así que yo solo quería los tiros correctos, estaba tratando de hacer la jugada correcta”.

Ahora está a tan solo un juego de empatar a Wilt Chamberlain por la segunda racha más larga de juegos con al menos 30 puntos en la historia de la NBA. Chamberlain también es dueño del primer lugar en la lista con 65 partidos consecutivos.

Luka Doncic terminó con 21 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias por los Mavericks, que perdieron por primera vez en la campaña ante Houston luego de ganar sus dos enfrentamientos previos.

Chris Paul añadió 17 tantos y 11 asistencias, mientras que Gerald Green aportó 19 unidades, con cinco triples, para ayudar a Houston a lograr su cuarto triunfo en cinco partidos.

