”Aquí no está preso un político o militar por expresar una opinión (…) Están presos son por intentar dar un golpe de Estado”, aseguró Rodríguez durante una entrevista con el periodista Carlos Croes, por Televen.

Rodríguez reiteró que los venezolanos detenidos el 23 de enero, día en el que se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado del país, fueron por planear un presunto golpe de Estado contra Maduro bajo las ordenes de Estados Unidos.

”Están deseosos por poner a la fuerza un Gobierno en Venezuela que se les subordine”, aseveró.

Con respecto a la juramentación de Guaidó, indicó que ”tiene seis años para prepararse si quiere serlo”.

El 29 de enero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cifró en 40 el número de muertos y 850 los detenidos por protestar contra Maduro el 23 de enero.

De a cifra de fallecidos, al menos 26 murieron por disparos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al régimen, denunció el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

Héctor Rodríguez insiste en que ”Aquí no hay presos políticos por expresar su opinión” was last modified: by

Loading...

Héctor Rodríguez insiste en que ”Aquí no hay presos políticos por expresar su opinión”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):