ALERTA! Un Estudio reveló que la buena higiene bucal previene la Disfunción Eréctil

Los hombres con periodontitis, una enfermedad que consiste en la inflamación de las encías y de las estructuras que rodean y soportan al diente, tienen más riesgo de sufrir disfunción eréctil, por lo que un correcto cepillado de dientes y una adecuada higiene bucal pueden “ayudar a prevenir este tipo de impotencia sexual masculina”.

Así se desprende de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR), pertenecientes a los departamentos de Cirugía y sus especialidades (Urología) y Estomatología.

La periodontitis es una inflamación crónica de la encía con destrucción de hueso alveolar y tejido conjuntivo que rodean y soportan el diente y lleva a la pérdida del mismo. En la periodontitis, “las propias bacterias periodontales o las citoquinas inflamatorias originadas en el foco gingival, lesionan los endotelios vasculares, cuando esta disfunción endotelial acontece en los vasos del pene, se altera el flujo sanguíneo en este órgano y acontece la impotencia”.

En este estudio, con 80 casos y 78 controles en pacientes tratados en el Servicio de Urología del Hospital Clínico San Cecilio del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, se recogieron datos sociodemográficos, realizándose un examen periodontal y una analítica para medir los niveles de testosterona, el perfil lipídico, la proteína C-reactiva, la glucemia y la hemoglobina glicosilada.

Los científicos hallaron que el 74 por ciento de los pacientes con disfunción eréctil presentaron periodontitis, de tal manera que los pacientes con mayor disfunción eréctil tenían mayor lesión periodontal. Los pacientes con periodontitis tuvieron “2.28 veces más probabilidad de sufrir una disfunción eréctil que los pacientes periodontalmente sanos”.

Las variables bioquímicas que se asociaron con la disfunción eréctil fueron los niveles de triglicéridos, proteína C reactiva y la hemoglobina glicosilada. Este estudio, el primero que se realiza sobre esta temática en población europea, se realizó dentro de un proyecto de tesis doctoral, cuya autora fue la odontóloga Amada Martín Amat y sus directores, los profesores Francisco Mesa (Estomatología) y Miguel Arrabal (Urología).

ALERTA! Un Estudio reveló que la buena higiene bucal previene la Disfunción Eréctil was last modified: by

Loading...

ALERTA! Un Estudio reveló que la buena higiene bucal previene la Disfunción Eréctil

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):