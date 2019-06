Hollywood: Robaron la estatua de Marilyn Monroe

La icónica estatua de Marilyn Monroe situada en el Hollywood Boulevard fue robada el pasado domingo. La figura encabezaba el mirador Ladies of Hollywood, en la esquina entre el bulevar y la avenida La Brea, y es un gran reclamo turístico y fotográfico de Hollywood.

Según informa Deadline, la policía ya investiga la desaparición de la estatua, uno de los grandes atractivos del Paseo de la Fama de Hollywood. Los investigadores, entre los que también se encuentra un forense, esperan encontrar huellas dactilares en el lugar del robo con la esperanza de conseguir pistas sobre el paradero del monumento.

Tal y como comunicaron las autoridades, una mujer afirmó ver a un hombre subido al monumento con una sierra que presuntamente utilizó para llevarse la figura. Según el concejal Mitch O’Farrell, este robo es el «gran lío de Marilyn en 2019».

La estatua de color bronce muestra a Monroe en su icónico vestido levantado por el aire con el que apareció en 1955 en la película ‘La tentación vive arriba’. La figura corona un templete sostenido por otras cuatro estatuas de actrices emblemáticas de la historia del cine: Mae West, Dorothy Dandridge, Anna May Wong y Dolores Del Rio.

