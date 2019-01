Croquetas de papa y huevo

Es una receta con pocos ingredientes que seguramente podrás hacer para este almuerzo.

Si deseas disfrutar de estos bocaditos en otra ocasión, prepara una buena cantidad de croquetas y refrigéralas en el congelador. Puedes calentarlas luego, segundos antes de servir la mesa.

INGREDIENTES

4 papas peladas y cortadas en cubos

2 huevos cocidos

1/2 taza de harina

1 huevo batido

1/2 taza de miga de pan

Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN

Pon a cocer los cubos de papa en suficiente agua caliente con sal y una vez listas, prepara un puré con ellas.

Pica los huevos cocidos en trozos relativamente grandes.

Toma una porción del puré de papas y forma una bolita, aproximadamente del tamaño de una pelota de golf.

Oprime en el centro de la bolita y deposita allí un poco de huevo cocido.

Cierra la bolita y dale la forma ovalada que caracteriza a las croquetas.

Pásalas una a una por harina, luego por el huevo batido y termina en la miga de pan.

Fríe las croquetas en aceite caliente y ponlas a escurrir sobre papel absorbente, cuando estén doradas.

Sirve inmediatamente

