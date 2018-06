Hoy se cumplen 115 años del nacimiento de George Orwell. George Orwell nace el 25 de junio de 1903, escritor y periodista británico, de los ensayistas en lengua inglesa más destacados del siglo XX. Conocido por sus dos novelas críticas con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda Guerra Mundial, Rebelión en la granja y 1984.

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.” George Orwell.

