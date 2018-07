“Hoy tengo tiempo” de Carlos Vives es nuevamente el número uno

El más reciente promocional del cantautor colombiano titulado “Hoy tengo tiempo” (pinta sensual), extraído de su placa discográfica “Vives”, sigue ubicándose en el primer lugar de las carteleras musicales del país y el mundo desde su estreno.

Actualmente es el número uno del Top General de la cartelera Monitor Latino, algo que ya había logrado anteriormente en la misma lista así como en el Top Latino, gracias al trabajo de promoción que realiza Show Plus Prod​u​cciones bajo la dirección del empresario Basilio Orta Paz.

“Hoy tengo tiempo” (pinta sensual) cuenta con un material visual bastante original y colorido que ya supera las 15 millones de vistas y donde además participan sus hijas Lucy y Elena Vives. Para disfrutarlo pueden ingresar a su cuenta oficial de Youtube “Carlos Vives”



