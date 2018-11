Indicadores del Análisis Técnico del Mercado de las Divisas, Forex.

Forex es un mercado financiero de gran interés, que ofrece una gran variedad de oportunidades. Aquí puedes lograr tus sueños de libertad financiera y riqueza, si tienes la dedicación y paciencia necesarias. Pero, si lo que buscas es convertirte en rico de la noche a la mañana, te esperará una gran decepción.

Para triunfar en este mercado debes contar con un plan detallado para comprar y vender divisas, y generar ganancias. Uno de los métodos predilectos de los operadores para analizar a Forex es el análisis técnico.

Esta clase de análisis, que se basa principalmente en los elementos visuales del gráfico de divisas, ha ganado una enorme aceptación entre los operadores de Forex. El eje fundamental del análisis técnico son los indicadores de Forex.

Por lo tanto, para alcanzar el éxito, debes contar con los mejores indicadores de Forex. Solo así lograrás tener una rentabilidad constante.

“Pero… no existe el mejor indicador técnico de Forex. Si lo que buscas es un indicador totalmente perfecto que brinde señales ganadoras en todo momento, simplemente no lo encontrarás”

Existen muy buenos indicadores técnicos que pueden darte resultados excelentes en el trading de divisas. A continuación, explicaremos qué son estos indicadores, mencionaremos los mejores y trataremos sus pros y contras.

¿Qué son los indicadores de Forex?

Los indicadores son elementos visuales plasmados sobre un gráfico de divisas, los cuales están basados en fórmulas matemáticas o estadísticas. Estos indicadores sirven para predecir los movimientos de los precios en Forex con base a su comportamiento pasado.

Para aquellos operadores que usan el análisis técnico, los indicadores de Forex son el eje principal de su estrategia de trading.

Los Indicadores de Forex más utilizados, por su efectividad.

A pesar de que no existe “el mejor indicador de Forex”, si existen algunos que son excelentes para aprender el arte del trading de divisas. Esta clase de indicadores básicamente te proporciona información del mercado para que tomes decisiones a la hora de realizar tu trading.

Acordémonos de que Forex es un mercado en el que siempre realizas pronósticos. Eso quiere decir que siempre existirá la incertidumbre de cómo se moverán los precios de las divisas en un futuro. Por lo tanto, todos los indicadores están diseñados para predecir los precios, más no para determinar con una precisión del 100% su tendencia futura.

A continuación te presento los indicadores más utilizados por los traders a la hora de realizar sus operaciones de compra y de venta.

Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia son usados para indicar la dirección del mercado, esto es lo que denominamos seguir la dirección de la tendencia. Existen innumerables indicadores de este tipo.

Los indicadores de tendencia pueden ser los más conocidos y utilizados pues una de las reglas de oro que siempre escucharás cuándo se habla de trading en Forex y en los mercados financieros en general, es que operes en la dirección de la tendencia y no contra ella. Aunque esta regla, como todas, tiene sus detractores y excepciones, incluso hay estrategias contra la tendencia que se basan en operaciones en contra de esta regla.

1.- “Medias Móviles”

“Una media móvil (MA) es una media promedio de un número cambiante de cotizaciones calculadas durante un número determinado de días”. Lo más usual es que los precios sobre los que se calcula sean los precios de cierre, si bien, en la configuración del indicador puedes elegir otros, por ejemplo, precio máximo, mínimo, apertura, etc.

Una media móvil facilita visualizar las tendencias del mercado, ya que elimina – o por lo menos minimiza – el “ruido” estadístico diario del gráfico. Además, es una herramienta común en el análisis técnico y se utiliza por sí sola o a modo de oscilador.

Las medias móviles son los indicadores técnicos más versátiles y difundidos. Debido a la forma en que están construidas, y el hecho de que pueden ser fácilmente cuantificables, constituyen la base para la mayoría de los sistemas seguidores de tendencias hoy en día.

Los principales indicadores incluidos en esta categoría son:

Medias móviles simples (SMA)

Medias móviles Exponenciales (EMA)

Media Móvil Simple (SMA)

Definición:

Se calcula sumando todas las cotizaciones de los intervalos y dividiendo esta suma por el número de intervalos cubiertos por la media móvil.

Por ejemplo, si se suman las cotizaciones de cierre de los últimos 25 días de un instrumento y luego se dividen entre 25, se obtiene la media móvil de los 25 días.

A pesar de que la cotización diaria de cierre es la más común a la hora de calcular las medias móviles simples, la media puede basarse también en el nivel de rango medio o en una media diaria de las cotizaciones máximas, mínimas o de cierre.

Ejemplo:

En el gráfico siguiente se pueden ver ejemplos de dos medias móviles simples – 5 días (en rojo) y 20 días (en azul).

Ventajas del indicador Media Móvil Simple SMA:

La media móvil es una herramienta simple que demuestra la tendencia básica de los mercados.

Es una de las mejores formas de medir la fuerza de una tendencia a largo plazo y la probabilidad de que pueda invertirse. Cuando una media móvil sube y la cotización está por encima de ella, el valor va al alza. En contraste, una media móvil que cae con una cotización por debajo de ella se puede interpretar como una señal de tendencia a la baja.

Desventajas del indicador Media Móvil Simple SMA:

Sus señales se dan después de que haya comenzado un nuevo movimiento, evento o tendencia y no antes. Por lo tanto, podría provocar una entrada tardía a la operación. Además, es criticada por dar un peso equivalente a cada intervalo. Algunos analistas creen que se debería dar un peso mayor a la acción más reciente en una cotización.

Media Móvil Exponencial (EMA)

Definición:

La media móvil exponencial (EMA) es una media ponderada de un dato de una cotización que da mayor peso a un dato más reciente. La diferencia entre ambas medias móviles está en el hecho de que el cálculo de la EMA le concede mayor importancia a los últimos datos obtenidos en el transcurso de determinado periodo, es decir que se trata de una media ponderada en la cual no todos los datos tienen el mismo valor.

Características:

El peso aplicado a las cotizaciones más recientes depende del periodo específico de la media móvil. Cuanto más corto es el período de la EMA, más peso se aplicará a la cotización más reciente.

Una EMA se puede especificar de dos maneras:

Como una EMA basada en porcentaje, en la que los analistas determinan el peso del porcentaje de la cotización del periodo más reciente, Como una EMA basada en un periodo, en la que los analistas determinan la duración de la EMA, y el peso de cada periodo se calcula mediante una fórmula.

***La segunda es la más utilizada.

Ventajas Principales en Comparación a la SMA:

Debido a que da el mayor peso a las observaciones más recientes, la EMA permite que los operadores técnicos reaccionen más rápido a los cambios recientes en las cotizaciones.

En contraste con la Media Móvil Simple, cada cotización anterior en el conjunto de datos se utiliza para calcular la EMA. Mientras que el impacto de los datos previos disminuye con el transcurso del tiempo, nunca desaparece por completo. Esto ocurre sin importar el periodo de tiempo específico de la EMA. Los efectos de los datos anteriores disminuyen rápidamente para EMAs más cortas que para las más largas pero, de la misma forma, nunca desaparecen del todo.

Ejemplo:

En el siguiente gráfico se puede ver la diferencia entre la SMA (en azul) y la EMA (en verde) calculada sobre un período de 20 días.

2. SAR Parabólico.

En el mercado volátil es inútil utilizar esta estrategia o cualquier estrategia que sea de tendencia ya que seguramente nos dará varias entradas falsas que nos pueden perjudicar nuestro trading. Este indicador es un algoritmo que cuenta los periodos de una manera más rápida “a diferencias de las medias móviles” nos indican, si está por debajo que la tendencia es alcista o si el indicador está por arriba nos indica que la tendencia es bajista.

Indicadores de “momentum”

Los indicadores de momentum o de ímpetu, miden la fuerza y/o velocidad de un movimiento direccional en el precio. Este tipo de indicadores es el mejor para determinar un cambio en la dirección del precio. La mayoría de los indicadores de momentum son osciladores que muestran zonas de sobre-compra o sobre-venta.

Los principales indicadores incluidos en esta categoría son:

CCI (Commodity Channel Index),

RSI (Relative Strength Index)

(Oscilador estocástico)

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico compara el precio de cierre de un instrumento financiero, en relación con su rango de precios en un período de tiempo determinado.

El oscilador estocástico se representa como una gráfica con dos líneas. La línea principal se llama “%K”. La segunda línea, llamada “%D”, es una media móvil de %K. Normalmente, la línea %K se muestra como una línea sólida y la línea %D se muestra, generalmente, como una línea punteada.

Existen tres formas básicas de ocupar el oscilador estocástico:

Comprar cuando el oscilador (%K o %D) cae por debajo de un nivel específico (por ejemplo: 20) y luego se eleva por encima de ese nivel. Vender cuando el oscilador se eleva por encima de un nivel específico (por ejemplo: 80) y luego cae por debajo de ese nivel. Comprar cuando la línea %K se eleva por encima de la línea %D y vender cuando la línea %K cae por debajo de la línea %D. Buscar divergencias: por ejemplo, cuando los precios están marcando una serie de nuevos máximos y el oscilador estocástico no puede superar sus máximos anteriores.

Este indicador presenta dos áreas que señalan las posiciones de sobre-compra o sobre-venta de un activo financiero:

Sus límites para la zona de sobreventa están entre 15 – 25.

Y sus límites para la zona de sobrecompra están entre 80 – 90.

Una orden de compra debe surgir cuando las dos líneas estén muy cercanas al valor 20, y están ambas en sentido ascendente, y además, el gráfico de precios está en igual situación.

Para una orden de venta, las condiciones serán las mismas pero sobre la zona de 80, y con los sentidos de las líneas y gráfico de precios descendente.

Cuando las líneas %K y %D se cruzan en forma ascendente bajo la zona de sobreventa (bajo la línea horizontal negra que marca 20), se debe activar la orden de compra (Ver flecha verde).

Por el contrario, cuando las líneas %K y %D se cruzan en la zona de sobrecompra (por encima de 80) para luego descender, se debe emitir una orden de venta.

Indicadores de volatilidad

Tal y como su nombre indica, estos indicadores muestran información relativa a los cambios en la volatilidad del mercado.

Los principales indicadores incluidos en esta categoría son:

ATR,

Las bandas de Bollinger

Los envelopes.

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger están compuestas de dos líneas de desviación estándar, y son uno de los indicadores técnicos más conocidos. Estas bandas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia. Según el creador del indicador, cuando el precio toca una de las bandas, es posible que la tendencia cambie próximamente.

Indicadores de volumen

Los indicadores de volumen son utilizados para mostrar el volumen de las cotizaciones en una divisa en particular. Este tipo de indicadores son, por lo general, muy útiles para confirmar cambios de tendencia o las señales generadas por un breakout . Por ejemplo, si un determinado par de divisas está cotizando en un rango estrecho durante un cierto tiempo y rompe este rango hacia arriba, esta señal de compra sería confirmada si en la ruptura vemos un aumento de volumen.

Los principales indicadores incluidos en esta categoría son:

Chaikin Money Flow,

Demand Index

On Balance Volume (OBV).

OBV (On Balance Volume) – Aprenda cómo identificar la fuerza de una tendencia

El OBV es un indicador de la categoría Rastreador de Tendencia que mide la fuerza de una tendencia al alza o baja del precio a través del saldo acumulado del volumen. La representación gráfica se realiza por medio de una línea, la cual sube cuando el volumen es positivo y cae cuando el volumen es negativo.

El volumen se considera positivo cuando el precio de cierre actual es mayor que el precio de cierre anterior. El volumen se considera negativo cuando el precio de cierre actual es menor que el precio de cierre anterior.

Conclusión

Estos son los mejores indicadores de Forex que puedes añadir a tus estrategias de trading. Lo mejor que puedes hacer es conocerlos, estudiarlos y probarlos en una cuenta de demostración para familiarizarte con ellos.

A pesar de que todos estos indicadores pueden pronosticar la dirección del precio con una precisión razonable, debes tener en cuenta que no existe ningún indicador 100% perfecto y exacto. Los precios en los mercados financieros están determinados por una gran variedad de factores, yendo desde eventos geopolíticos alrededor del mundo hasta los sentimientos de los participantes del mercado. Por tal motivo, no es recomendable que confíes en un solo indicador, sino que agregues varios de ellos al gráfico de divisas para realizar mejores pronósticos, no obstante, no es buena idea que sobrecargues tus gráficos de precios con indicadores; solo 2 o 3 son suficientes para tomar buenas decisiones de trading.

