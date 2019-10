Informe de Codhez revela lo que podemos comprar con el aumento de salario mínimo

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el monitoreo de alimentos en la ciudad de Maracaibo que realiza cada quince días para observar las condiciones de disponibilidad y accesibilidad de alimentos en los mercados.

El pasado 14 de octubre se anunció un incremento de salario mínimo por tercera vez en 2019. El salario pasó de Bs 40.000, poco menos de dos dólares según el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela, a Bs. 150.000, lo que equivaldría al cambio de hoy a 7,5 dólares. Sumado al bono de alimentación, que tuvo un incremento por la misma cantidad, en total se trataría de Bs. 300.000 que, en la actualidad, solo alcanzarían para comprar, por ejemplo, 4,5 kg de queso blanco semiduro.

En el monitoreo se verificó, además, la oferta de café molido y de azúcar, productos de mucha importancia cultural para los venezolanos. Se pudo evidenciar que, en promedio, el kilo de café molido tiene un precio de Bs. 91.953,00, mientras que el de azúcar cuesta Bs. 27.438,00. Solo adquirir estos productos representaría un gasto equivalente al 40% del ingreso mínimo anunciado.

En esta primera quincena de octubre, también se observó que algunos alimentos tuvieron leves incrementos de precio, mientras que muchos otros bajaron de costo. El kilo de frijoles registró una variación de precio de +30%, pasando de Bs. 45.589,64 a Bs. 59.205,38.

Las alitas de pollo tuvieron una variación de precio de +11%, pasando de Bs. 42.000,00 a Bs. 46.788,57, mientras que el cartón de 12 huevos pasó de costar Bs. 30.900,00 a Bs. 33.575,67, representando una variación de precio de +9%.

En contraste, en este monitoreo se evidencia que bajaron de precio el kilo de muslos de pollo (-20%), lentejas (-8%) y yuca (-7%). Para la última quincena de septiembre, el precio promedio de los muslos de pollo se encontraba en Bs. 63.000,00 y en este último monitoreo, promedia Bs. 50.111,33.

Como se observa en el último monitoreo realizado por Codhez, el nuevo aumento de salario mínimo sigue sin ser suficiente para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y el acceso a los productos de la canasta básica. La organización reitera que es obligación constitucional del Estado garantizar un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

Informe de Codhez revela lo que podemos comprar con el aumento de salario mínimo was last modified: by

En : Noticias Nacionales