Ingenio y Emprendimiento En Tierras Extranjeras

El creciente flujo migratorio de personas venezolanas, a países latino americanos como Colombia ecuador, Perú Argentina entre otros ha originado una creciente escasez de oferta laboral para migrantes, aunque esto no ha sido un impedimento ya que de la mano de una aplicación que tiene por nombre Rappi la cual ofrece servicio de entrega de víveres, y otros productos es actualmente una de las principales fuentes de ingreso para jóvenes en situación migratoria y es que un estudio reciente en el país vecino Colombia revela que el 57% de las personas que trabajan como repartidores son de origen venezolano.

Lic. Angel Cordero

