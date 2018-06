Inglaterra clasifica a octavos de final al eliminar por paliza de 6-1 a Panamá

izhny Novgorod (Rusia), 24 jun.- Inglaterra ganó 6-1 a Panamá, se clasificó para octavos de final del Mundial y eliminó a su rival tras firmar un buen partido en el que Harry Kane marcó tres goles, John Stones dos y Jesse Lingard uno.

Stones abrió el marcador en el octavo minuto tras rematar de cabeza un córner y repitió al borde del descanso tras una jugada ensayada; Kane transformó dos penaltis y Jesse Lingard, con un disparo desde fuera del área, completó la goleada de la primera parte.

Después, en la segunda, Kane desvió un disparo de Ruben Loftus-Cheek para cerrar el marcador para Inglaterra, que recogió el balón de la portería gracias al tanto de Felipe Baloy, el primero en la historia de los Mundiales para Panamá.

